عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"القومي للإعاقة" يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون الثنائي

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم

أكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم، أهمية انفتاح المجلس على مختلف الشراكات الدولية التي من شأنها دعم ذوي الإعاقة من ناحية، وعرض المكتسبات التي حصلوا من ناحية أخرى.

جاء ذلك خلال لقاء المشرف العام على المجلس، بمكتبها، مع وفد من الاتحاد الأوروبي في مصر ووزارة التعاون الدولي؛ لبحث التنسيق وأوجه وسبل التعاون بين الجانبين. 

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - الاتفاقيات الدولية وأوجه الشراكة التي من الممكن أن تتم بين الاتحاد الأوروبي والمجلس القومي لذوي الإعاقة، كما تم الحديث عن دور الاتحاد الأوروبي في دعم المجلس في تحقيق أهدافه ورفع كفاءة الإدارات النوعية المختلفة داخله وغيرها من الأهداف والإجراءات لتمكين ذوي الإعاقة.

وأعربت الدكتورة إيمان كريم عن سعادتها باللقاء الذي يعد استكمالا للقاءات ومشاورات وتصورات سابقة بين المجلس ووزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي في مصر.

 تنفيذ عدد من البرامج 

وتابع أن التعاون المحتمل مع الاتحاد الأوروبي في مصر من شأنه مساعدة المجلس في تنفيذ عدد من البرامج التي من شأنها رفع كفاءة العاملين على كافة المستويات اللوجستية والتدريبية والتأهيلية، وكذلك تصميم وتنفيذ حملات موسعة تستهدف توعية المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة وآليات التعامل معهم، والتعرف على مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق ذوي الإعاقة، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية في مجال تمكين وتأهيل ذوي الإعاقة، وذلك في إطار اختصاصات المجلس بتعزيز حقوقهم والعمل على تقديم الخدمات والفرص المتاحة لهم في المجتمع.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 دقيقة إلى الوراء| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط مواعيدك

الموقع متاح الآن.. رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

لقطة محمد صلاح تكتب النهاية| ماذا حدث في مباراة ليفربول وتشيلسي ؟

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

قرار عاجل من محمد شريف ضد الأهلي

الأهلي خطف نجم الزمالك| صفقة جديدة لصالح القلعة الحمراء تسبب صدمة لجمهور الأبيض

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

شوف الذهب وصل لكام.. أسعار المعدن الأصفر بالفترة المسائية

ترشيحاتنا

من وراء اختطافها.. فيديو يحل لغز اختفاء الطائرة الماليزية بعد 9 سنوات

أحصل على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

فوائد خارقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول السبيط؟

بعض الناس تعمل وليمة الفرح بصورة فيها مبالغة ..ما حكم ذلك شرعًا

تنقل مليون راكب يوميا.. النقل تهيب بالمواطنين الحفاظ على قطارات السكك الحديدية

صفحات مواقع التواصل تتحول إلى دفتر عزاء بعد وفاة طبيب الغربية الشهير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الألوان ؟

بإطلالة ملفتة.. إلهام شاهين تثير الجدل بأنوثتها على البحر

بفستان قصير.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها

كأنهم كائنات فضائية| فيديو لشخصيات غريبة يثير جدلا.. اعرف حقيقته

فيديو

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

خلع دبلة الجواز| صورة ورسالة..هل انفصل معز مسعود عن حلا شيحة ؟

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ