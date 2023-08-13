إطلالة مميزة.. مي عمر تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت مي عمر في الصورة بإطلالة صيفية متميزة، مرتدية فستان مكشوف الظهر ونضارة شمسية.

تواصل الفنانة مي عمر تصوير مسلسلها الجديد “الأفوكاتو نعمة"، تمهيدا لعرضه خلال شهر رمضان القادم على عدد من القنوات الفضائية.

وتجسد مي عمر شخصية محامية تنتصر إلى الحق في القضايا التي تتولاها، إلا أنها تتعرض إلى حادث يقلب حياتها رأسا على عقب.

بينما يلعب الفنان أحمد زاهر دور زوج مي عمر، أما الفنان كمال أبو ربة فيلعب شخصية والد مي عمر.

واستقر محمد سامي على القائمة الكاملة للأبطال المشاركين في العمل، وهم مي عمر وأحمد زاهر وأروى جودة وسلوي عثمان وكمال أبو رية وعماد زيادة وسامي مغاوري وولاء الشريف وهدير عبد الناصر ولبني ونس.

العمل من المقرر أن تدور أحداثه في إطار 15 حلقة، من خلال المحامية نعمة التي تتميز بمهارتها في عالم المحاماة، حيث تشهد الحلقات رحلة صعودها، إلا أنها يحدث لها حادث يقلب حياتها رأسا على عقب.