غارات تركية على مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في العراق

استهدفت طائرات تركية، اليوم الأحد، مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة في محافظة دهوك بإقليم كردستان شمال العراق.

وذكرت وسائل إعلام كردية أن "طائرات حربية تركية شنت غارات على مواقع لحزب العمال الكردستاني قرب منطقة ديرلوك التابعة لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك".

و أوضحت أنه "لم تعرف حجم الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن القصف".

قال جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق إن 4 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني لقوا حتفهم وأصيب آخر، اليوم الجمعة، في محافظة السليمانية شمال العراق، إثر غارة تركية بطائرة مسيَّرة.

وقال شاهو عثمان، رئيس بلدية منطقة شاربازير، إن الأشخاص الخمسة كانوا في سيارتهم في المنطقة حينما أصابتهم الطائرة المسيَّرة، وإن السيارة تعرضت للهجوم مرتين في غضون 10 دقائق.