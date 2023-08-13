بسبب الحرائق .. تحذير عاجل من الدفاع المدني السعودي

أعادت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، اليوم الأحد، التذكير بمسببات حرائق التماس الكهربائي، والتي يجب توخي الحيطة والحذر منها.

ونشرت مديرية الدفاع المدني، عبر حسابها بمنصة “إكس”، حددت فيها 3 مسببات رئيسية وراء الحرائق الناتجة عن الالتماس الكهربائي وهي:



1- التوصيلات الكهربائية الرديئة.

2- تحميل المقابس أحمالًا زائدة.

3- عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية.



يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني شددت على ضرورة توخي الحيطة والحذر عند وضع التركيبات الكهربائية واستخدام مواد جيدة الصنع والبعد عن المكونات الرديئة.