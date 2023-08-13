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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشيني يرحل عن تدريب المنتخب الإيطالي

مانشيني
مانشيني

تقدم المدرب روبرتو مانشيني، 58 عاما، بشكل مفاجئ، باستقالته من منصب المدير الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم، بعد خمس سنوات قضاها في المنصب وقاد خلالها الفريق للفوز بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2020).

وأعلن الاتحاد الإيطالي للعبة اليوم الأحد أن مانشيني تقدم باستقالته مساء أمس السبت، وأن الاتحاد سيحدد خلال الأيام المقبلة المدرب، الذي سيخلفه في قيادة الفريق.

وكان لقب يورو 2020، الذي توج به الفريق في منتصف عام 2021 هو أفضل إنجاز للمنتخب الإيطالي (الآزوري) منذ فوز الفريق بلقب كأس العالم 2006 بألمانيا.

ولم يكشف الاتحاد الإيطالي عن السبب وراء الاستقالة المفاجئة لمانشيني، الذي قاد الفريق لنهائيات بطولة دوري أمم أوروبا، وحل ثالثا مع الفريق بعد الخسارة أمام نظيره الإسباني في الدور قبل النهائي للبطولة في يونيو الماضي.

وكان الآزوري غاب عن بطولة كأس العالم 2022 في قطر بسبب إخفاقه في الملحق الأوروبي الفاصل بالتصفيات.

ويحتل الآزوري المركز الثالث في مجموعته بتصفيات يورو 2024، برصيد ثلاث نقاط من مباراتين، ويخوض الفريق مباراتيه التاليتين بهذه التصفيات أمام منتخبي مقدونيا الشمالية وأوكرانيا في سبتمبر المقبل.

وكان مانشيني تولى المسؤولية في 2018 خلفا للمدرب لويجي دي باجيو، الذي تولى المسؤولية بشكل مؤقت بعد إخفاق الفريق في تصفيات مونديال 2018 بقيادة المدرب جانبييرو فينتورا.

وقدم الآزوري عروضا مميزة تحت قيادة مانشيني، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في 37 مباراة متتالية.

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