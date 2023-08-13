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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السكة الحديد يبدأ معسكر الأكاديمية البحرية استعداداً للموسم الجديد

صدى البلد

يبدأ فريق السكة الحديد، اليوم الأحد، معسكره المغلق بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية من أجل إعداد الفريق للموسم المقبل.

ويسعى أمير عزمى مجاهد إلى زيادة تركيز اللاعبين وزيادة معدل اللياقة البدنية لديهم، على أن يتخلل المعسكر عدد من المباريات الودية.

وبدأ فريق السكة الحديد  فترة الإعداد قبل 3 أسابيع على الملعب لاستاد السكة الحديد بمدينة نصر.
 


وشهد المران الأول للفريق بالإسكندرية جدية كبيرة من جميع اللاعبين تحت قيادة أمير عزمى مجاهد، المدير الفني للفريق.

يذكر أن فريق السكة الحديد نجح في إبرام العديد من الصفقات حتى الآن، وهم حارس مرمى فريق بورتو السابق يوسف رحومة، ومحمد جمال، لاعب بورتو، وعمر رجب، لاعب المقاصة وزد، ومحمد جمال الكارتة، لاعب وادي دجلة وبتروجت، ومؤمن جابر، حارس الترسانة السابق، وعبد الله جمعة عواض، لاعب زد، ومحمود سعيد، الصاعد من الناشئين، ومحمد عصام، مهاجم زد، ومحمد أشرف، لاعب وسط زد، وعمرو رضا، مهاجم أسوان.

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