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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. كيف يمكن إيقاف السيارة علي الطريق السريع... أسعار أودي A3 السيدان 2023 بالسوق المحلي

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

توافرت سيارة  GMC هامر الكهربائية الجديدة  داخل السوق المصري للسيارات لأول مرة ، وتظهر سيارة  GMC هامر الكهربائية موديل 2023 التي تنتمي الي فئة السيارات البيك أب بتصميم جذاب ومختلف عن إصدارات السيارات الأخرى .

يتوافر بداخل السوق المصرية للسيارات العديد من طرازات السيارات الحديثة موديل 2023 ، وذلك رغم الصعوبات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا والتي أثرت بشكل ملحوظ علي إنتاج السيارات الجديدة، بالإضافة إلى أن السيارات التي توافره لدي الوكلاء والموزعين تقلصت أعدادها ، ولكن رغم ذلك توافر بالسوق المصرية جميع أنواع السيارات موديل 2023 .

يقدم الصانع الألماني العديد من طرازات السيارات داخل السوق المصري موديل 2023، وتتنوع تلك الإصدارات ما بين السيارات السيدان والـ SUV والهاتشباك ، وذلك لتوفير جميع سيارات أودي أمام المواطنين لمساعدتهم علي اختيار السيارة الأمثل لهم والتي تساعدهم علي قضاء احتياجاتهم، والذهاب لأعمالهم بكل سهولة .

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بجميع دول العالم ، وذلك نتيجة الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات عالميا ، وذلك جعل الصين تفكر وتعمل علي في إنتاج سيارة كهربائية صغيرة ، من اجل إتاحتها أمام جميع المواطنين بمختلف دول العالم .

كشفت شركة شيري الصينية عن سياراتها الجديدة  Chery Tansuo 06، وتنتمي سيارة  Chery Tansuo 06 الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أطلقت الحكومة المصرية ، مبادرة إحلال وتجديد السيارة واستبدالها بأخري جديدة موديل 2023 ، وذلك من أجل رفع كاهل المشقة عن المصريين الذين يريدون الحصول على سيارة موديل 2023 ، بالإضافة إلى أن المبادرة تعمل علي تقديم كافة التسهيلات الأزمة لتيسير حصول المصريين علي سيارة جديدة .

فرامل السيارة من الأجزاء الهامة والضرورية بالسيارة، فهي تساعد السائق في السيطرة علي السيارة عند التحرك علي الطرق السريعة وتضمن له التوقف بأمان في حالة وقوع أي تهديد أو اصطدام بسيارة أخري ، ولكن غالبا ما تتعطل دواسة الفرامل ويقوم السائق بالضغط عليها لإيقاف السيارة ولكن دون جدوي .

سيارة GMC هامر الكهربائية GMC هامر الكهربائية سعر كوبرا فورمينتور 2023 كوبرا فورمينتور 2023 أودي A3 السيدان 2023 سيارة كهربائية بـ 38 ألف جنيه Chery Tansuo

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