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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ابعد عن iPhone 14 تماما .. لهذه الأسباب

صدى البلد

تعتبر سلسلة iPhone 14 موجودة في السوق منذ أقل من عام ، لكن بعض المستخدمين يبلغون بالفعل عن مشاكل في عمر البطارية. لاحظ عدد متزايد من الأشخاص أن عمر بطارية هواتفهم يتدهور بشكل أسرع من الأجيال السابقة. في بعض الحالات ، انخفضت صحة البطارية بنسبة تصل إلى 10٪. هذا يثير القلق ، حيث يشير إلى أن بطارية iPhone 14 قد لا تدوم طويلاً مثل الطرازات السابقة.

 

مشكلة تدهور عمر بطارية iPhone 14

 

أفاد CreativeBloq أن العديد من مستخدمي iPhone 14 يلجأون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من صحة بطارياتهم. قال سام كوه من Apple news outlet AppleTrack إن عمر بطارية iPhone 14 Pro الخاص به الآن عند 90٪ في أقل من عام ، وهو ما وصفه بأنه "غير مقبول".

أظهر مستخدم آخر أندرو كلير أن iPhone 14 Pro الخاص به فقد 10٪ من صحة بطاريته في ما يقرب من عام ، مقارنة بـ 15٪ لجهاز iPhone 14 Pro الخاص به البالغ من العمر عامين. تروي الردود على منشورات Sam و Andrew Clare قصة مماثلة ، مع العديد من مستخدمي iPhone 14 الذين يبلغون عن تدهور سريع في البطارية. في المقابل ، يبدو أن الهواتف القديمة تصمد بشكل أفضل بكثير.

لا يوجد تفسير واضح لسبب تعرض مستخدمي iPhone 14 لتدهور سريع في البطارية. يمكن أن يكون بسبب نمط استخدام الفرد لأن بعض المستخدمين يستخدمون أجهزتهم بشكل أكثر صرامة ويقومون بشحنها بشكل أكثر تواتراً. قد يكون سبب آخر هو الظروف المناخية حيث شهد العديد من البلدان صيفًا حارًا قياسيًا هذا العام. ومع ذلك ، لا يواجه جميع مستخدمي iPhone 14 هذه المشكلة. قال بعض المستخدمين إن بطاريات iPhone 14 الخاصة بهم تصمد بشكل أفضل من الطرازات السابقة.

هذا ليس المرة الأولى التي نسمع فيها عن مشاكل في البطارية مع iPhone 14. في مايو ، أبلغنا أن العديد من مستخدمي iPhone 14 Pro ، وكذلك مستخدمي iPhone 13 ، كانوا يبلغون عن مشاكل شديدة في انتفاخ البطارية. يبدو أن عدد العملاء غير الراضين آخذ في الازدياد.

لم يعلق Apple على الأمر بعد. من المتوقع أن يتم إصدار سلسلة iPhone 15 الشهر المقبل ، ويأمل الكثيرون أن توفر تحسينًا.

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