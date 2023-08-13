عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع السفير الكوبي لدى مصر سبل تعزيز التعاون

وزير الصحة
وزير الصحة

بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، مع السفير الكوبي لدى مصر «مانويل روبيدو»، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين في مختلف المجالات الصحية، بما يساهم في الارتقاء بالقطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد عمق العلاقات «المصرية الكوبية» وامتدادها على مدار سنوات طويلة، بما يحتم تعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مختلف المجالات الصحية، لدعم وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لمواطني الدولتين، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030».

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول بحث الاستفادة من الخبرات الكوبية المتميزة في تطوير تطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وذلك من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء الكوبيين، لنقل خبراتهم في تطبيق نظام متطور لخدمات لرعاية الأولية بمصر، بما يضمن تطوير خطة العمل الخاصة بالمبادرة الرئاسية لدعم وتطوير خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، لافتاً إلى أن دولة كوبا تتميز بنظام رعاية صحية أولية قوي ومتميز.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الدولة المصرية تمتلك أكثر من 5400 وحدة رعاية أولية على مستوى محافظات الجمهورية لخدمة 104 ملايين مواطن، لافتاً إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم وحدات الرعاية الأولية، تستهدف تحسين خدمات الرعاية الأولية، لدعم وتحسين الصحة العامة، والعمل على رفع متوسط عمر الفرد بنحو 3.7 سنة، فضلاً عن استحداث خدمات صحية جديدة، وتحسين الخدمات الحالية، وبناء قدرات الطواقم الطبية، وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية المدرجة ضمن المبادرة.

ومن جانبه، وجه السفير الكوبي لدى مصر «مانويل روبيدو» الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على مجهوداته في دعم القطاع الصحي، وتقديم كافة سبل المساعدة لمختلف الدول، لدعم سبل الارتقاء بمجالات الصحة العامة، مؤكداً حرص الدولة الكوبية على مد جسور التعاون وخلق فرص جديدة للتعاون مع الدولة المصرية في مختلف المجالات الصحية.

حضر الاجتماع الدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

قرار جمهوري بمد خدمة أسامة ربيع رئيسا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

بعد 5 شهور من الثبات| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

تذبذب في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

مقتل 55 شخصا وتضرر مليون آخرين بسبب الأمطار والفيضانات في بنجلاديش

تفاصيل وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالقليوبية

أستاذ اقتصاد: انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب تسبب في زيادة الأسعار 15%

صورة غامضة بملابس سلسال الدم.. حقيقة ظهور عبلة كامل بعد الاختفاء.. شاهد

انزلاق تربة مدمر يودي بحياة 21 شخصا وفقدان 6 آخرين في الصين|شاهد

هل يفشل التدخل العسكري لإيكواس في النيجر.. إجابة صادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر العلبة 7 جنيهات| ماذا سيحدث في أسعار السجائر مطلع الأسبوع ؟

يحتوي على بكتيريا تسبب الوفاة.. جدل حول سحب أنواع من الآيس كريم بأمريكا

بدون جراحة .. أفضل علاجات لقرحة الفراش

متلازمة مرضية.. صاحبة أطول لحية بجينيس تكشف عن حالتها الصحية| اعرف التفاصبل

فيديو

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

الشروط والأوراق.. طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وعد رسمي.. انتهاء أزمة السجائر في هذا الموعد.. فيديو

ارتفع 250 جنيها| الجنون يصيب الذهب من جديد.. وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ