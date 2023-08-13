عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات الروسية: إصابة 3 أشخاص في قصف أوكراني على مقاطعة كورسك

صدى البلد

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، إصابة 3 أشخاص نتيجة قصف أوكراني على مقاطعة كورسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مسيرة أوكرانية جديدة في سماء مقاطعة بيلجورود، هي الرابعة منذ مساء أمس السبت.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه تم اليوم الأحد في حوالي الساعة 13.30 إحباط "محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بواسطة طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا.

وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت المسيرة فوق أراضي بيلجورود، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وكانت الدفاع الروسية أفادت بإسقاط مسيرتين أوكرانيتين في بيلجورود وأخرى في كورسك في وقت سابق اليوم، وذلك بعد اعتراض مسيرة معادية في أجواء بيلجورود مساء أمس السبت.

الدفاع الروسية الدفاع الجوي الروسية السلطات الروسية أنظمة الدفاع الجوي الروسية بيلجورود تدمير مسيرة أوكرانية طائرة بدون طيار روسيا وزارة الدفاع الروسية نظام كييف مسيرة أوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

قرار جمهوري بمد خدمة أسامة ربيع رئيسا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

بعد 5 شهور من الثبات| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

تذبذب في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

وزير قطاع الأعمال: بدء تطبيق مشروع التحول الرقمي في 11 شركة

المجلس العسكري في النيجر يعلن عن انفراجة كبيرة للأزمة.. تفاصيل

انتشر داخل 50 دولة.. هل يواجه العالم متحورا جديدا من فيروس كورونا

تحول مفاجئ .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

الحكومة تدرس تداول العقارات في البورصة لتوفير النقد الأجنبي

ألم وعار .. بابا الفاتيكان يستنكر حوادث غرق المهاجرين في البحر المتوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غامضة بملابس سلسال الدم.. حقيقة ظهور عبلة كامل بعد الاختفاء.. شاهد

سعر العلبة 7 جنيهات| ماذا سيحدث في أسعار السجائر مطلع الأسبوع ؟

يحتوي على بكتيريا تسبب الوفاة.. جدل حول سحب أنواع من الآيس كريم بأمريكا

بدون جراحة .. أفضل علاجات لقرحة الفراش

فيديو

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

الشروط والأوراق.. طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وعد رسمي.. انتهاء أزمة السجائر في هذا الموعد.. فيديو

ارتفع 250 جنيها| الجنون يصيب الذهب من جديد.. وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ