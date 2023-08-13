السلطات الروسية: إصابة 3 أشخاص في قصف أوكراني على مقاطعة كورسك

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، إصابة 3 أشخاص نتيجة قصف أوكراني على مقاطعة كورسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مسيرة أوكرانية جديدة في سماء مقاطعة بيلجورود، هي الرابعة منذ مساء أمس السبت.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه تم اليوم الأحد في حوالي الساعة 13.30 إحباط "محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بواسطة طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا.

وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت المسيرة فوق أراضي بيلجورود، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وكانت الدفاع الروسية أفادت بإسقاط مسيرتين أوكرانيتين في بيلجورود وأخرى في كورسك في وقت سابق اليوم، وذلك بعد اعتراض مسيرة معادية في أجواء بيلجورود مساء أمس السبت.