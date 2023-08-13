طلقات تحذيرية من روسيا تجاه سفينة شحن جنوب غرب البحر الأسود

أطلقت سفينة حربية روسية ، الأحد ، طلقات تحذيرية على سفينة شحن في جنوب غرب البحر الأسود وهي تشق طريقها شمالًا ، وهي المرة الأولى التي تطلق فيها روسيا النار على سفن تجارية خارج أوكرانيا منذ خروجها من صفقة حبوب تاريخية توسطت فيها الأمم المتحدة الشهر الماضي.

أوقفت روسيا في يوليو مشاركتها في صفقة الحبوب في البحر الأسود التي سمحت لأوكرانيا بتصدير المنتجات الزراعية عبر البحر الأسود ، وحذرت موسكو من أنها تعتبر جميع السفن المتجهة إلى المياه الأوكرانية تحمل أسلحة.

وقالت روسيا في بيان إن سفينتها الدورية فاسيلي بيكوف أطلقت أسلحة آلية على سفينة سوكرو أوكان التي ترفع علم بالاو بعد أن فشل قبطان السفينة في الاستجابة لطلب وقف التفتيش.

وأكدت روسيا إن السفينة كانت تشق طريقها نحو ميناء إسماعيل الأوكراني. وأظهرت بيانات شحن رفينيتيف أن السفينة موجودة حاليا بالقرب من ساحل بلغاريا وتتجه صوب ميناء سولينا الروماني.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية 'لإيقاف السفينة بالقوة ، تم إطلاق نيران تحذيرية من أسلحة آلية'.

وتابعت الوزارة إن الجيش الروسي صعد على متن السفينة بمساعدة مروحية من طراز Ka-29.

واستطردت وزارة الدفاع 'بعد أن أكملت مجموعة التفتيش عملها على متن السفينة ، واصلت السفينة سوكرو أوكان طريقها إلى ميناء إسماعيل'.

وذكر مسؤول بوزارة الدفاع التركية إنه سمع أن حادثة وقعت لسفينة متوجهة إلى رومانيا ، وأن أنقرة تحقق في الأمر.