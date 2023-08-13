سنتماي بالدقهلية تتشح بالسواد حزنا على رحيل خمسة من أبناءها

اتشحت قرية سنتماى التابعة لمركز مبت غمربمحافظة الدفهلية بالسواد حزنا على رحيل خمسةمن خيرة شبابها وفتياتها الذين راحوا ضحية وقوع حادث تصادم سيارتهم بتريلا اثناء عودتهم من حفل زفاف .

حيث ينتظر اهالى القرية وصول الجثامين لتشييعهم من مسجد القرية والدفن بمقابر العائلة.

وارتفع ضحايا وقوع حادث تصادم مروع على طريق كفر شكر _ القليوبية إلى خمسه من أسرة واحدة حيث لحق مهاب طاهر أبوسريع بشقيقنه وشفيقه وأبناء عمه.

وتلقت شرطة النحدة أشارة بوقوع حادث تصادم أمام قرية كفر شكر نتج عنه مصرع كلا من : روان ناصر أبو سريع التهامى الموافى، محمود ناصر أبو سريع التهامى الموافى ، منة الله طاهر أبو سريع التهامى الموافى وفيصل طاهر ابو سريع التهامى الموافى نقيمو قرية سنتماى، التابعة لمركز ميت غمر أثر وقوع حادث تصادم سياره بأخرى .

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر فى محاولة لإنقاذهم دون جدوى ، تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.