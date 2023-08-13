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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا وقت للذعر.. هاري كين يكشف سبب انتقاله إلى بايرن ميونخ

هاري كين
هاري كين

أعرب النجم الإنجليزي هاري كين عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني.

كان بايرن ميونخ، أعلن أمس السبت تعاقده مع هاري كين حتى صيف 2027، قادما من توتنهام. 

وقال هاري كين خلال مؤتمر تقديمه لاعبا في بايرن ميونخ، اليوم الأحد: "لقد كان حفل استقبال في ملعب أليانز أرينا أمس السبت رائعا، سمعت المشجعين ينادون اسمي وجولات من التصفيق، ثم بدأ الإحماء، لسوء الحظ لم تكن المباراة تسير على ما يرام، لكن لا وقت للذعر لدينا موسم طويل".

وأضاف:" قضيت حياتي بأكملها في إنجلترا وفي الدوري الإنجليزي، حان الوقت لي لكي ألعب في دوري جديد مع نادي جديد، يوجد العديد من الأندية الرائعة هنا، بالطبع الجميع يتوقع من البايرن أن يكون البطل ولكن المنافسة تزداد شراسة وهذه فرصة رائعة بالنسبة لي".

وتابع:" أحاول أن أتأقلم في أسرع وقت، أردت التطور وتقديم أفضل ما لدي، أريد اللعب في دوري أبطال أوروبا وحصد الألقاب في كل موسم، لهذا السبب أتيت إلى البايرن فهو من أفضل الأندية بالعالم وهذا سيساعدني في تحقيق طموحي".

وعن مزاملة توماس مولر، أجاب:"قابلته أمس، هو مفعم بالحيوية، طلب مني بالفعل أن نلعب الجولف وهذا سيحدث قريبًا، هو قائد بمعنى الكلمة وأتطلع للعب بجانبه".

هاري كين بايرن ميونخ كين توتنهام دوري ابطال أوروبا

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