الرئيس السيسي يهنئ جمهورية تشاد بذكرى العيد القومي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الفريق أول محمد إدريس رئيس جمهورية تشاد؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
وأوفد الرئيس السيسي، عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية تشاد بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الفريق أول محمد إدريس رئيس جمهورية تشاد؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
وأوفد الرئيس السيسي، عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية تشاد بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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