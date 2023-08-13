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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الرعاية الصحية" تطلق برنامجا تدريبيا لأطباء الأسرة حول القصور الكُلوي المزمن

صدى البلد

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية من محافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فعاليات البرنامج التدريبي لأطباء الرعاية الأولية حول "القصور الكُلوي المزمن".

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن البرنامج التدريبي الذي أطلقته إدارة التدريب بالهيئة بالتعاون مع شركة أسترازينيكا مصر، يهدف للارتقاء المستمر بكفاءة أطباء الأسرة وتطوير قدراتهم بشكل فعَّال عن طرق وآليات وأساليب الكشف المبكر عن أمراض الكُلى والقصور الكُلوي المزمن. 

وأوضحت أن البرنامج التدريبي ارتكز على عدة محاور شمل أبرزها استعراض رؤية عامة عن مرض القصور الكُلوي المزمن، وأعراضه ومسبباته، وطرق التشخيص والعلاج، إضافة لأهمية الكشف المبكر عن القصور الكلوي؛ حفاظًا على صحة المرضى، وطرق علاج القصور الكُلوي سواء عند أصحاب الأمراض المزمنة أو غير المزمنة.

وتابعت أن محاور البرنامج التدريبي شملت أيضًا آليات التعامل على مستوى الرعاية الأولية مع مرض القصور الكُلوي واتخاذ القرار بالتحويل لمستوى أكثر تخصصًا، فيما تم عرض أحدث التوصيات العلمية العالمية في علاج القصور الكُلوي المزمن.

من جانبه.. استعرض الدكتور عماد مجدى شوقي مدرس أمراض الكُلى بجامعة المنصورة - خلال فعاليات البرنامج التدريبي - عددًا من الحالات الإكلينيكية الشائعة في الممارسة الطبية وكيفية الكشف عنها وتصنيفها باستخدام التطبيقات الإلكترونية المتاحة، بهدف الوصول للاستفادة القصوى من تقنيات وآليات الميكنة والرقمنة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية.

وفي السياق، أكدت الهيئة حرصها الدائم لدعم التدريب والتعليم المستمر باعتبارهما جزء أساسي ومهم لأية منشأة وبكافة التخصصات الطبية، مشيرة إلى أنه لا يمكن الوصول إلى الاستدامة في تقديم خدمات ذات جودة عالية إلا بوجود تعليم وتدريب مستمرين لمقدمي الخدمة سواء كان ذلك من خلال الدورات التدريبية المتخصصة والندوات أو التدريب على رأس العمل أو عن طريق إتاحة الفرص للحصول على درجات علمية متخصصة.

ويأتي البرنامج التدريبي تزامنًا مع استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية تحت شعار (100 يوم صحة) والتي تقع تحت مظلتها المبادرة الرئاسية للاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن أمراض الكُلي بوحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظات.
 

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