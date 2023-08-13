رسميا .. زد يضم معط ماجاسا بعقد يمتد لـ 4 سنوات

أعلن نادي زد عن تدعيم صفوفها بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد معط ماجاسا لاعب وسط نادي الجمارك الموريتاني البالغ من العمر 19 عاماً بعقد يمتد لأربع سنوات ،ضمن خطة ادارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر استعدادا للمرحلة المقبلة.

وأعلنت إدارة النادي مؤخرا، التعاقد مع جرجس مجدي جناح نادي انبي لمدة موسم علي سبيل الإعارة ، والتعاقد مع التنزاني محسني ماليما، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد 5 سنوات، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز

وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي أيضا.