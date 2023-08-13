بعد غياب 12 عاما.. تفاصيل حفل عمرو دياب في لبنان 19 أغسطس

يحيي النجم الكبير عمرو دياب حفلًا في لبنان يوم 19 من الشهر الجاري، حيث أعرب في تصريحات صحفية عن أمله في أن يكون الحفل ليلة فنية مختلفة في كل شئ، وتجربة لا مثيل لها.

وحرص عمرو دياب على الترويج للحفل عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي حيث نشر بوستر الحفل الدعائي على "إنستجرام"، وكتب: "أول حفل لعمرو دياب في لبنان بعد غياب 12 عاما".

وترعى شركة "كومن" المصرية لوساطة التأمين الحفل وعودة عمرو دياب للغناء في لبنان بعد 12 عاما حيث قال مديرها العام روجيه زكار: "رعايتنا للحفل لنثبت أن الشركات المصرية رائدة داخلياً وخارجياً وترعى أحداثاً فنية إقليمية".

وأضاف زكار، في تصريحات صحفية: "ما يهمنا من الحدث توعية العالم بأهمية التأمين، وأن "كومن" شركة مصرية كبيرة موجودة في مصر ولبنان وتخدم المصريين واللبنانيين لزيادة الطمأنينة لديهم من خلال رؤية نجمهم المحبوب عمرو دياب".

وأوضح أن الشركة تركز في رعايتها على كبار النجوم للوصول إلى العالمية، متوقعا حضورا لافتا لحفل عمرو دياب الذي وصفه بـ "الموهوب".