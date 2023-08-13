رسميا.. القنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية تستأنف عملها |مواعيد الفتح والإغلاق

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن القنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية استأنفت عملها رسميا، وفقا لوكالة أنباء إرنا الإيرانية.

وقال رئيس مكتب وزارة الخارجية الإيرانية في محافظة خراسان الرضوية، محمد بهشتي منفرد، فإن القنصلية السعودية في مشهد استأنفت رسميا عملها، في احد الفنادق بالمدينة منذ 12 أغسطس وفقا لخطاب رسمي من القنصلية وزارة الخارجية الإيرانية.

وتفتح القنصلية السعودية أبوابها من الساعة 8:00 صباحًا حتى 3:00 مساءً، بالتوقيت المحلي من السبت إلى الأربعاء.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، نقلاً عن مصدر بوزارة الخارجية الإيرانية، إن سفارة المملكة العربية السعودية في طهران استأنفت عملها اعتبارًا من 6 أغسطس.