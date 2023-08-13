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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"العربية للتنمية الزراعية" و"أكساد" يتفقان على تشكيل فريق لتطوير قدرات البنية المؤسساتية

صدى البلد

اتفقت المنظمة العربية للتنمية الزراعية (إحدى المنظمات المتخصصة لجامعة الدول العربية) والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" (التابع للجامعة العربية أيضاً) على إنشاء فريق عمل مشترك يستهدف تطوير قدرات البنية المؤسساتية للزراعة العربية والترتيبات اللازمة لتطوير المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية وموارد المياه.

وذكرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية - في بيان اليوم /الأحد/ - أن ذلك جاء خلال لقاء إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية (مكتب القاهرة) مع الدكتور نصر الدين العبيد المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" والوفد المرافق له، حيث بحثا أوجه التعاون والتكامل بين المؤسستين في إطار العمل العربي المشترك وتحقيق الأمن الغذائي ورفاهية المواطن العربي.

كما ناقش اللقاء قضايا الترابط بين الغذاء والطاقة والمياه و المشروعات في الريف العربي والصحاري وقضايا البيئة واستخدامات التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وتطوير الأعمال الزراعية والابتكار

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