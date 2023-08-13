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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع طارئ.. لجنة الخارجية والأمن بالكنيست تبحث الكفاءة والجاهزية للحرب

الكنيست
الكنيست

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي ستعقد اجتماعا طارئا، الأربعاء المقبل، لبحث كفاءة وجهوزية الجيش الإسرائيلي للحرب.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن "أعضاء المعارضة في البرلمان الإسرائيلي طلبوا عقد اجتماع طارئ للجنة الخارجية والأمن في الكنيست لبحث ما صدر عن الجنرال تامير بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي من عدم كفاءة قواته الجوية في الوقت الراهن".

وأوضحت الصحيفة أن "رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، رفض عقد اجتماع للحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" بعد تحذيرات قائد سلاح الجو في البلاد، ما دفع بأعضاء المعارضة إلى طلب عقد اجتماع عاجل للجنة الخارجية والأمن في البرلمان الإسرائيلي".

وأمس السبت، حذر الجنرال تومير بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، من أن كفاءة جيش بلاده لن تعود كما كانت، بل تشهد ضررا بمرور الوقت، بحسب تعبيره.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن الجنرال بار، أن "الضرر داخل المنظومة العسكرية الإسرائيلية يزداد عمقا ويزيد من ضعف كفاءة الجيش نفسه والتي لن تعود كما كانت".

وأكّد الجنرال الإسرائيلي أن "تلك الكفاءة لن تعود إلى سالف عهدها، على خلفية احتجاج ضباط الاحتياط، والذي يأتي نتيجة لاعتراضهم على التعديلات القضائية التي تحاول حكومة بنيامين نتنياهو، تمريرها".

ودعا قائد سلاح الجو الإسرائيلي إلى زيادة جرعة التدريبات العسكرية، وهو ما صرح به خلال لقاء مع 60 ضابطا وطيارا في قاعدة عسكرية، موضحا أن هناك ضررا حقيقيا في الجيش الإسرائيلي، وخاصة سلاح الجو، لكن لا يمكن معرفة ما إذا كان سيكون هناك ضرر أكبر في غضون شهر أم لا، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي مستعد للحرب، في الوقت الحالي، ولكن الضرر الذي يلحق باللياقة البدنية يزداد عمقا مع مرور الوقت، بحسب قوله.
 

البرلمان الإسرائيلي التعديلات القضائية الجيش الإسرائيلي الكابينيت بنيامين نتنياهو

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