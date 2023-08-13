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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاشة تستطيع التحدث إليك بـ12 لغة .. أحدث تكنولوجيا اليابان في محطة مترو

صدى البلد

تعرف اليابان بتقدمها التكنولوجي وابتكارها، خاصة في مجال الاتصال والمعلومات، وخير دليل علي ذلك هو شاشة خاصة تستطيع ترجمة المحادثات إلى 12 لغة مختلفة في الوقت الحقيقي، والتي تخضع للاختبار في محطة مترو في طوكيو.

هذه الشاشة مصممة لمساعدة السياح الأجانب الذين يزورون اليابان ويواجهون حواجز لغوية عند التفاعل مع الموظفين المحليين أو الركاب الآخرين. كما من المتوقع أن تحسن الشاشة من كفاءة وراحة خدمة المترو، بالإضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي والفهم.

كيف تعمل الشاشة؟

الشاشة مثبتة في محطة سيبو شينجوكو، وهي واحدة من أكثر المحطات ازدحامًا في طوكيو ووجهة شهيرة للسياح. الشاشة مزودة بكاميرا وميكروفون وسماعة، وتستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) للتعرف على وجوه وأصوات الأشخاص الذين يقفون أمامها.

تستطيع الشاشة بعد ذلك عرض النص المترجم لما يقولونه على كلا جانبي الشاشة، بالإضافة إلى تشغيل الترجمة الصوتية من خلال السماعة. كما تستطيع الشاشة الترجمة بين اللغة اليابانية و11 لغة أخرى: الإنجليزية والصينية والكورية والفرنسية والألمانية والإسبانية والبرتغالية والروسية والتايلاندية والفيتنامية والإندونيسية.

تستطيع الشاشة أيضًا اكتشاف اللغة التي يتحدث بها المستخدم تلقائيًا، دون الحاجة إلى اختيارها يدويًا.

فوائد 

الشاشة لها فوائد عديدة لكل من السياح الأجانب والموظفين في المحطة. بالنسبة للسائح، تستطيع الشاشة مساعدتهم في التواصل مع الموظفين بسهولة وسلاسة، دون الاعتماد على الإيماءات أو القواميس.

وتستطيع الشاشة أيضًا مساعدتهم في فهم الإعلانات والتعليمات في المحطة، وكذلك طلب الاتجاهات أو المعلومات. بالنسبة للموظفين المحليين، تستطيع الشاشة تقليل عبء عملهم وضغطهم، حيث لا يضطرون إلى التعامل مع صعوبات لغوية أو سوء فهم.

وتستطيع الشاشة أيضًا تحسين جودة خدمتهم ورضا العملاء، حيث يستطيعون تقديم مساعدة أكثر دقة وسرعة للسائح.

تحديات

الشاشة تواجه أيضًا بعض التحديات والقيود التي تحتاج إلى معالجتها أو تحسينها. أحد التحديات هو دقة وموثوقية الترجمة، التي قد تختلف اعتمادًا على جودة التعرف على الكلام، وتعقيد الجمل، وسياق المحادثة.

وتحدي آخر هو خصوصية وأمان المستخدمين، الذين قد لا يشعرون بالراحة بأن يتم تسجيل وجوههم وأصواتهم وعرضها على شاشة عامة.

بالإضافة إلي، التكلفة والصيانة للشاشة، التي قد تكون مرتفعة بسبب التكنولوجيا والمعدات المتطورة المستخدمة.

الذكاء الاصطناعي اللغة اليابانية المترو اليابان التبادل الثقافي

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