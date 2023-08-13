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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد تراجعه عالميًا| الزمالك يتخذ خطوة جديدة لحل أزمة القيد.. ومفاجأة بشأن هؤلاء

الزمالك
الزمالك

يستأنف مجلس إدارة نادي الزمالك حل أزمة القيد قبل بداية الموسم الكروي الجديد المقرر له النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل، ليتمكن من قيد صفقاته الجديدة في الميركاتو الصيفي الحالي.

نادي الزمالك 

تحرك أخير للزمالك من أجل حل أزمة القيد

وكشف مصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء، أن الاجتماعات مستمرة داخل اللجنة الفنية بنادي الزمالك، من أجل التوصل لحل بشأن أزمة القيد الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد 2023 - 2024.

الزمالك يتواصل مع رجال أعمال لحل أزمة القيد

وأضاف المصدر، أن اللجنة الفنية تتواصل مع رجال الأعمال الزملكاوية من أجل تسديد الغرامة، في محاولة أخيرة لحل الأزمة الحالية، التي تمنع الزمالك من قيد أي لاعب جديد في قائمته.

ويذكر أن الزمالك مطالب بدفع مليون ونصف دولار لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي، بسبب أزمة قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، فضلا عن 270 ألف دولار مستحقات لاعب الفريق السابق أتشمبونج.

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صفقات الزمالك

على الصعيد الفني وبعيدا عن أزمة القيد، لا يسعى الزمالك لإبرام صفقات كثيرة وذلك بناءً على الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة الكولومبي أوسوريو الذى أعلن من قبل حاجته لـ 3 صفقات فقط، فى مراكز الهجوم والوسط والدفاع، وعدم رغبته فى إبرام صفقات كثيرة خلال الميركاتو الصيفى.

ويبقى السؤال الأبرز لدى جماهير الزمالك، فى الوقت الحالي، هو موعد إعلان الصفقات الجديدة للفريق الأبيض، وهو ما يتوقف على إنهاء أزمة القيد، وأعلن مسئولو الزمالك التوصل لاتفاق مع 3 لاعبين بناءً على طلب أوسوريو للتعاقد معهم فى الصيف، ولكن سيتم حسم المفاوضات بمجرد حل أزمة القيد.

الزمالك 

ويرى مسئولو الزمالك أن الإعلان عن أى تفاصيل خاصة بالصفقات الثلاث فى الوقت الحالي سيضر النادى ويجعل الأندية المنافسة تسعى لخطف هؤلاء اللاعبين قبل إتمام القلعة البيضاء إجراءات التعاقد معهم فى الأيام المقبلة.

ترتيب الزمالك عالميًا

وكان الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء قد أعلن عن أحدث تصنيف للأندية على مستوى العالم وتراجع تصنيف نادي الزمالك للمركز 67 عالميًا.

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