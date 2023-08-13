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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

علماء نيجيريا: المعارضون العسكريون في النيجر منفتحون لحل المواجهة مع ايكواس

ايكواس
ايكواس

قالت مجموعة من كبار العلماء المسلمين النيجيريين يوم الأحد بعد اجتماع المجلس العسكري في نيامي ، إن قادة المعارضين العسكريين في النيجر منفتحون على الدبلوماسية لحل المواجهة مع الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا.

وتأتي زيارتهم في الوقت الذي تستكشف فيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) خياراتها لاستعادة الحكم المدني في النيجر ، بما في ذلك التدخل العسكري المحتمل ، بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو - الانقلاب السابع في غرب ووسط إفريقيا في ثلاث سنوات. .

وفي إشارة إلى أن التكتل لا يزال يدفع باتجاه حل سلمي ، وافق رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والرئيس النيجيري بولا تينوبو على زيارة وفد العلماء المسلمين يوم السبت إلى نيامي ، والذي تعهد بتعزيز الحوار.

وقال الشيخ عبد الله بالا لا ، الذي ترأس الوفد ، إن اجتماع المجموعة مع زعيم المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تيانى استمر عدة ساعات.

وقال لاو في بيان يوم الأحد 'قال إن أبوابهم مفتوحة لاستكشاف الدبلوماسية والسلام لحل المسألة.'

وبحسب ما ورد شدد تياني على العلاقات التاريخية بين النيجر ونيجيريا ، قائلا إن البلدين 'لم يكنا جارتين فحسب ، بل كانا أشقاء وشقيقات ينبغي أن يحلوا القضايا بشكل ودي'.

ولم يصدر تعليق فوري من المجلس العسكري على الاجتماع ، لكن تصريحات تياني التي ذكرت أنها واحدة من بضع إشارات حديثة على استعداده للتفاوض.

أثار رفض قادة الانقلاب السابق للجهود الدبلوماسية من قبل الإيكواس والولايات المتحدة وغيرهما شبح المزيد من الصراع في منطقة الساحل الفقيرة بغرب إفريقيا ، والتي تتعامل بالفعل مع تمرد إسلامي قاتل.

الرئيس محمد بازوم الرئيس النيجيري بولا تينوبو الرئيس النيجيري الجنرال عبد الرحمن تياني المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا المجموعة الاقتصادية دول غرب أفريقيا

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