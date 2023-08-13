الاتحاد السكندرى يتعاقد مع "الحبيب حسن" ظهير أيسر منتخب النيجر الأوليمبي

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى فى إتمام التعاقد مع ظهير أيسر منتخب النيجر الأوليمبى "الحبيب حسن " الذى يُجيد اللعب أيضاً في مركز المدافع " مساك "، وهو من مواليد 2003.

و شارك الحبيب في تصفيات كأس إفريقيا عام 2023 مع منتخب النيجر تحت 20 سنة.

كما تواجد مع المنتخب الأوليمبى تحت 23 سنة في كأس إفريقيا بالمغرب عام 2023، كذلك كان ضمن منتخب النيجر في كأس إفريقيا للمحليين عام 2023 بالجزائر.

يُشار إلى أن اللاعب من العناصر المميزة الواعدة و يُنتظر منه أن يكون أحد اللاعبين المميزين مع زعيم الثغر هذا الموسم.

و وقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى، التي تمتد إلى أربع مواسم قادمة.