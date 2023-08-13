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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تعتمد برنامج فعاليات الدورة 31 بمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

اعتمدت وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، برنامج الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة وتنطلق فعالياته في الثامنة مساء الخميس 24 أغسطس وتتواصل على مدار 15 يوم متصلة حتى الخميس 7 سبتمبر.

وقال رئيس دار الأوبرا، الدكتور خالد داغر، إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 تم تطويره ليتخذ شكلًا جديدًا يهدف إلى تقديم ألوان ابداعية جادة تناسب أذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، مضيفًا أن الفعاليات تشهد مشاركات أولى لعدد من الفنانين المصريين والعرب، إضافة إلى ثنائيات غنائية متنوعة وظهور لعدد من نجوم التسعينيات.

وأشار إلى أن عدد الفعاليات هذا العام يصل إلى 45 حفلًا، حيث يقام حفلين متتاليين على مسرح المحكى إلى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجي تم استحداثه وإعداده لاستقبال الجمهور أثناء الدخول، موضحًا أنه تم وضع 5000 مقعد لضيوف الفعاليات إلى جانب شاشات ضخمة لنقل العروض تيسيرا على الجمهور، ومضيفًا أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء أحد أهم المحافل الراسخة التي تنظمها وزارة الثقافة ومنذ ميلاده عام 1990 نجح في تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني. 

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته 31 يشمل عروضًا لكل من عز الأسطول، ونسمة محجوب، ومجموعة التشيللو state of harmony، وفايا يونان، وأوركسترا القاهرة السيمفوني، وفريق وسط البلد، ونادية مصطفى، وهاني شاكر، وسيمون، وهشام عباس، ومنى بوركهارد، ومصطفى حجاج، ومصطفى شوقي، وغالية بن علي، ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي، وعلي الحجار، وكورال كلية التربية الموسيقية، وعزيز مرقة، وسعيد الأرتيست، ووليد توفيق، وهشام خرما، ولينا شاماميان، والمنشد احمد العمري، والشيخ ياسين التهامي، وعبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، ونسمة عبدالعزيز، ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وكورال مركز تنمية المواهب، والموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

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