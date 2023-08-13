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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يؤكد أهمية تطوير إدارة الاتصال السياسي لسرعة التعامل مع مطالب المواطنين

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار أهمية تنفيذ التطوير الملائم لإدارة الاتصال السياسي وتدريب العاملين بها لسرعة التعامل مع مطالب المواطنين المقدمة من خلال نواب البرلمان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده للعاملين بالإدارة، اليوم الأحد، الذي تناول خلاله ملفات العمل بالإدارة المتعلقة بطلبات المواطنين، والمقدمة من خلال أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، موجهًا بسرعة الانتهاء من معالجة جميع الطلبات.

وأكد مختار أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا مع النواب من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أهمية وضع إستراتيجية للعمل داخل الإدارة تستهدف التنظيم والتدقيق لكافة الطلبات المقدمة وإنهائها مع الأجهزة التنفيذية المختصة حرصا على مصالح المواطنين.

من ناحية أخرى، قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إنه تم رفع 820 طنا مخلفات صلبة و40 طن أتربة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بشرق وغرب ومركز المنصورة بمشاركة الوحدات المحلية ومعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل، وذلك خلال مواصلة تنفيذ أعمال الحملة الموسعة للنظافة بمشاركة 9 وحدات محلية.

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع المخلفات والصيانة المستمرة للحدائق العامة وإزالة الإشغالات والتعديات بمراكز ومدن المحافظة.

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