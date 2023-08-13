مبيعات مصر للفنادق تقترب من مليار جنيه خلال العام المالي الماضي

كشفت شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 134%،خلال العام المالي الماضي 2022- 2023.

وأفادت المؤشرات المالية لشركة مصر للفنادق، بتحقيق أرباح بلغت 819.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 350.6 مليون جنيه بالعام المالي السابق.

وارتفعت مبيعات لشركة مصر للفنادق، خلال العام المالي الماضي إلى 975.98 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 525.84 مليون جنيه بالعام المالي السابق.

يشار إلى أن مصر للفنادق، حققت صافي ربح بقيمة 658.44 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 274.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 688.77 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 389.59 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتعتبر شركة مصر للفنادق أول شركة تعمل فى مجال الأنشطة السياحية والفندقية وتقوم الشركة بإنشاء وشراء وبيع الفنادق والمشاتى والمصايف والمنتجعت السياحية والكازينوهات و المطاعم .

أسهم شركة مصر للفنادق



وتمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما 50% من اسهم الشركة فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 21%،اما النسبة المتبقية وقدرها 29% فهى مملوكة للقطاع الخاص