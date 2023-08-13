عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مبيعات مصر للفنادق تقترب من مليار جنيه خلال العام المالي الماضي

مصر للفنادق -صورة
مصر للفنادق -صورة أرشيفية

كشفت شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 134%،خلال العام المالي الماضي 2022- 2023.

وأفادت المؤشرات المالية لشركة مصر للفنادق، بتحقيق أرباح بلغت 819.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 350.6 مليون جنيه بالعام المالي السابق.

وارتفعت مبيعات لشركة مصر للفنادق، خلال العام المالي الماضي إلى 975.98 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 525.84 مليون جنيه بالعام المالي السابق.

يشار إلى أن مصر للفنادق، حققت صافي ربح بقيمة 658.44 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 274.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

txt

مصر للفنادق: سددنا 403 ملايين من أقساط قرض البنك الأهلي

txt

قفزة كبيرة بالأعداد.. هل تنجح السياحة في تأمين العملة الصعبة لمصر؟| تقرير

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 688.77 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 389.59 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتعتبر شركة مصر للفنادق أول شركة تعمل فى مجال الأنشطة السياحية والفندقية وتقوم الشركة بإنشاء وشراء وبيع الفنادق والمشاتى والمصايف والمنتجعت السياحية والكازينوهات و المطاعم .

 

أسهم شركة مصر للفنادق 
 

وتمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما 50% من اسهم الشركة فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 21%،اما النسبة المتبقية وقدرها 29% فهى مملوكة للقطاع الخاص

 

مصر للفنادق القابضة للسياحة والفنادق وزارة قطاع الاعمال مبيعات أرباح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 دقيقة إلى الوراء| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط مواعيدك

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

أكبر غربلة في تاريخ الأهلي| بالأسماء.. 27 لاعبا خارج التتش رسميا.. تفاصيل

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

هل على الزوجة خدمة الزوج بدون مقابل؟.. علي جمعة يرد: لا يعجبني

أول رد من رابطة الأندية المصرية على سخرية إعلامي سعودي من الدوري المصري

باقي شهر .. قرار جديد من الحكومة بشأن سيارات المصريين بالخارج | لا يفوتك

هل هناك أذكارًا وأدعية تقال في الحرّ الشديد.. رد واضح من الإفتاء

مبادرة سيارات المصريين بالخارج تفتح من جديد.. من المستفيدون؟

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك؟

بفستان مكشوف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شاهد.. ثعبان خطير يقتحم الملعب ويتجه نحو لاعبي منتخب بنجلادش للكريكيت

كاش مايوه.. مايان السيد تثير الجدل بـ نحافتها

فيديو

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

شاهد خناقة علي البليهي وتاليسكا بعد مباراة النصر والهلال ..من السبب؟ «فيديوجراف»

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ