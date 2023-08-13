بشير العدل: تسجيل الشركات إلكترونيا يعزز الاستثمار ويرفع قدرة مصر التنافسية

أكد الكاتب الصحفى بشير العدل، المتخصص فى الشأن الاقتصادى، أن تسجيل الشركات إلكترونيا، يعزز بيئة الاستثمار فى مصر ويجعلها جاذبة للاستثمارات، فضلا عن أنه يرفع تصنيف مصر على مؤشر التنافسية، وتيسير إجراءات الاستثمار، بما يدعم الاقتصاد القومى.

وقال «العدل» فى لقاء مع قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصرى، إن تدشين الحكومة لأول شركة إلكترونيا، يأتى ترجمة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، الذى عقد فى مايو الماضى، برئاسة الرئيس السيسى، بضرورة تيسير إجراءات الاستثمار وتسجيل الشركات إلكترونيا، واصفا الخطوة بأنها تمثل إنجازا حقيقيا، على طريق خلق بيئة مصرية جاذبة للاستثمار، قادرة على المنافسة، مما يدعم الاقتصاد القومى.