بفتحة على الفخذ.. بنطلون زينة يثير الجدل عبر السوشيال ميديا |شاهد

الأحد 13/أغسطس/2023 - 06:51 م 8/13/2023 6:51:12 PM

شاركت الفنانة زينة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بمجموعة من صور جديدة لها.

وظهرت زينة بإطلالة تصدرت التريند على السوشيال ميديا بسبب فتحة البنطلون الذى ظهرت به.

وتألقت زينة مرتدية ملابس صيفية باللون الابيض توب وبنطلون ذات فتحة من الفخذ .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وحضرت زينة مؤخرا، حفل Pool Party أقامته أسما إبراهيم وحضره العديد من النجمات مثل نادية الجندي وسهير المرشدي وحنان مطاوع وعبير صبري وشقيقتها المذيعة مروة صبري وأيتن عامر وأحيا الحفل المطربة مي فاروق والمطربة أمينة والمطرب محمود الليثي.

IMG_0597

IMG_0596

IMG_0595

IMG_0594