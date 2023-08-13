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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفتحة على الفخذ.. بنطلون زينة يثير الجدل عبر السوشيال ميديا |شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة زينة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بمجموعة من صور جديدة لها.

وظهرت زينة بإطلالة تصدرت التريند على السوشيال ميديا بسبب فتحة البنطلون الذى ظهرت به.

وتألقت زينة مرتدية ملابس صيفية باللون الابيض توب وبنطلون ذات فتحة من الفخذ .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

 

وحضرت زينة مؤخرا، حفل Pool Party أقامته أسما إبراهيم وحضره العديد من النجمات مثل نادية الجندي وسهير المرشدي وحنان مطاوع وعبير صبري وشقيقتها المذيعة مروة صبري وأيتن عامر وأحيا الحفل المطربة مي فاروق والمطربة أمينة والمطرب محمود الليثي.

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الفنانة زينة محمود الليثي ملابس صيفية أحدث ظهور ل زينة

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