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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: تأهيل وتمكين الشباب محور استراتيجي في بناء الجمهورية الجديدة

النائب علاء مصطفى
النائب علاء مصطفى

وجه النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة إلى الشباب المصري، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي احتفل به العالم أمس فى يوم 12 أغسطس من كل عام.

وأوضح مصطفي، خلال تصريحات صحفية، أن الشباب هم الأساس في تقدّم وبناء كلّ مجتمع، والارتقاء به، فالشباب هم الامل والطموح هم نواة التنمية والطاقة الإنتاجية فى هذا الوطن، لافتا إلي أن الشباب تمثل نسبة كبيرة من تعداد السكان، لذلك ادركت القيادة السياسية أهمية الشباب ودورهم الكبير فى نهضة وتقدم الدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية استطاعت فى توفير دعم واهتمام وتمكين حقيقي للشباب، بعدد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع أجهزة الدولة بالعمل على تمكينهم فى جميع المجالات، مؤكدا أن الشباب المصرى في مرحلة ذهبية يجب أن يكون فيها على قدر المسئولية، ويقدم كل الجهد والأفكار والطموحات، حتى يحقق لنفسه

وأضاف النائب علاء مصطفي، أن تأهيل وتمكين الشباب محوراً استراتيجياً اساسياً في بناء الجمهورية الجديدة، خاصة مع حرص القيادة السياسية على تدشين جسور للتواصل المباشر مع الشباب، وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية بمختلف المجالات، إدراكاً لدورهم الفاعل والحيوي في جهود تحقيق التنمية المستدامة ونهضة المجتمع.

الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب علاء مصطفى اليوم العالمي للشباب تنسيقية شباب الاحزاب تمكين الشباب

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