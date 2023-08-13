بفستان مكشوف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شاركت الكاتبة ياسمين الخطيب ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام صورا من أحدث ظهور لها بإطلالة ملفتة .





و ظهرت ياسمين الخطيب ، بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون الأسود وهو ما كشف عن جمالها وأناقتها.





وتتميز ياسمين الخطيب ، بـ إطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة و ملابس الكاجوال الجريئة.



اليكم صور الكاتبة ياسمين الخطيب .





وخلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس في برنامج "تابوو" الذي يعرض عبر قناة "دجلة" قالت ياسمين الخطيب "باسثناء زوجي الأولاني كان راجل عظيم وأب محترم الزيجة التانية والتالتة كانت لعنات"





وقالت ياسمين الخطيب من قبل : "أنا لا أتبع حمية غذائية محددة ولكني أتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كما أنني أميل للطعام المسلوق".



وتابعت: "ماء الورد سر نضارة بشرتي، كما أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوز، ولا أتعرض كثيرا للشمس لأنها تضر بشرتي".

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