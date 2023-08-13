عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مكشوف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

صدى البلد

شاركت  الكاتبة ياسمين الخطيب ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام صورا من أحدث ظهور لها بإطلالة ملفتة .


 

و ظهرت ياسمين الخطيب ، بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون الأسود وهو ما كشف عن جمالها وأناقتها.


 

 وتتميز ياسمين الخطيب ، بـ إطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة و ملابس الكاجوال الجريئة.
 

اليكم صور الكاتبة ياسمين الخطيب .


 

وخلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس في برنامج "تابوو" الذي يعرض عبر قناة "دجلة" قالت ياسمين الخطيب "باسثناء زوجي الأولاني كان راجل عظيم وأب محترم الزيجة التانية والتالتة كانت لعنات"


 

وقالت ياسمين الخطيب من قبل : "أنا لا أتبع حمية غذائية محددة ولكني أتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كما أنني أميل للطعام المسلوق".

وتابعت: "ماء الورد سر نضارة بشرتي، كما أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوز، ولا أتعرض كثيرا للشمس لأنها تضر بشرتي".

 

IMG_0604
IMG_0604
IMG_0603
IMG_0603
IMG_0602
IMG_0602
الكاتبة ياسمين الخطيب اسمين الخطيب بفستان مكشوف صور الكاتبة ياسمين الخطيب ياسمين الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 دقيقة إلى الوراء| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط مواعيدك

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

أكبر غربلة في تاريخ الأهلي| بالأسماء.. 27 لاعبا خارج التتش رسميا.. تفاصيل

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

كاش مايوه.. مايان السيد تثير الجدل بـ نحافتها

بفتحة على الفخذ.. بنطلون زينة يثير الجدل عبر السوشيال ميديا |شاهد

للإفطار.. طريقة عمل عجينة الطعمية في المنزل

لمرضى الضغط.. فوائد خارقة لتناول الخوخ

مكشوف البطن.. جومانا مراد تثير الجدل من حفل عيد ميلادها بالساحل

قصير ومكشوف.. دنيا عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الأفوكادو؟

بسعر خرافى.. روبى تثير الجدل بفستان قصير فوق الركبة

ترشيحاتنا

هل على الزوجة خدمة الزوج بدون مقابل؟.. علي جمعة يرد: لا يعجبني

أول رد من رابطة الأندية المصرية على سخرية إعلامي سعودي من الدوري المصري

باقي شهر .. قرار جديد من الحكومة بشأن سيارات المصريين بالخارج | لا يفوتك

هل هناك أذكارًا وأدعية تقال في الحرّ الشديد.. رد واضح من الإفتاء

مبادرة سيارات المصريين بالخارج تفتح من جديد.. من المستفيدون؟

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك؟

بفستان مكشوف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شاهد.. ثعبان خطير يقتحم الملعب ويتجه نحو لاعبي منتخب بنجلادش للكريكيت

كاش مايوه.. مايان السيد تثير الجدل بـ نحافتها

فيديو

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

شاهد خناقة علي البليهي وتاليسكا بعد مباراة النصر والهلال ..من السبب؟ «فيديوجراف»

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ