خبير: الحروب القادمة ستكون تكنولوجية إلكترونية

قال عبد الكريم فواز الخبير في تكنولوجيا المعلومات، إن الذكاء الاصطناعي أصبح يتطور بكل ثانية وليس كل يوم أو كل شهر، حتى المطورين لا يتمكنون من ملاحقة التطورات.

خبير تكنولوجي: الجيوش في المستقبل لن يكون بها عناصر بشرية



وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من دبي مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الجيوش في المستقبل لن يكون بها عناصر بشرية، لأن الروبوت الأن قدرته التدميرية أقوى وأعلى.

وذكر أن الدول العظمى الآن تتسابق إلى التسلح التكنولوجي لتعتمد عليه في المستقبل، وعزز الذكاء الاصطناعي هذه المنافسة، ولو كانت هناك دول تجرب هذه التكنولوجيا الآن فغدا سيكون هذا هو الوضع السائد شئنا أم أبينا.