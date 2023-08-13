عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إحدى جزر هاواي تتحول لـ"منطقة حرب".. ارتفاع ضحايا حرائق الغابات لـ93 قتيلا

حرائق الغابات
حرائق الغابات

وصف حاكم هاواي جوش جرين ، الأحد ، الجزء من جزيرة ماوي الذي دمرته حرائق الغابات بأنه 'منطقة حرب' ، حيث وصل عدد القتلى إلى 93 شخصا ومن المتوقع أن يستمر عدد الضحايا في الصعود.

واجتاح حريق سريع الحركة الساحل الشمالي الغربي لجزيرة ماوي التابعة لجزر هاواي يوم الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى تدمير مدينة لاهاينا التاريخية ومحو كل شيء تقريبًا في طريقها.

وبعد أيام من الحريق ، كانت طواقم الإطفاء لا تزال تكافح التفجيرات ، وكانت كلاب الجثث تبحث في أنقاض البلدة المتفحمة عن الضحايا بينما كان الناجون والمسؤولون يتصارعون حول حجم الكارثة.

وقال جرين لـ MSNBC اليوم الأحد 'في الوقت الحالي ، ما زلنا في خضم المرحلة الحادة من هذا التعافي ، مما يعني أننا ما زلنا نتعافى من الخسائر المأساوية في الأرواح'.. 'نحن الآن حصرنا 93 (ضحية) ... إنها منطقة حرب ، لكن المساعدة لا تصدق.'

وتعهد جرين ، الذي حذر أمس السبت من ارتفاع عدد القتلى ، بالتحقيق في الاستجابة للحريق وأنظمة إخطارات الطوارئ بعد أن تساءل بعض السكان عما إذا كان يمكن فعل المزيد لتحذيرهم قبل تدمير منازلهم.

وتمركزت صفارات الإنذار في جميع أنحاء الجزيرة - بهدف التحذير من الكوارث الطبيعية الوشيكة - لكنها لم تسمع أبدًا ، وأدى انتشار الطاقة وانقطاع الشبكة الخلوية إلى إعاقة أشكال أخرى من التنبيهات.

وقال في مقابلة تلفزيونية 'سنعرف قريبا ما إذا كانوا قد فعلوا ما يكفي لإطلاق صافرات الإنذار أم لا'.

وقال الرئيس جو بايدن اليوم الأحد للصحفيين عند سؤاله عما إذا كان يعتزم زيارة ماوي في الأيام المقبلة أم لا ، 'نحن نبحث في الأمر'.

ويعد عدد القتلى في حريق هاواي أسوأ كارثة طبيعية في هاواي ، متجاوزًا تسونامي الذي أودى بحياة 61 شخصًا في عام 1960 ، بعد عام من تحول هاواي إلى ولاية أمريكية.

كما تجاوزت حصيلة القتلى حريق 2018 في بلدة باراديس بكاليفورنيا ، الذي قتل فيه 86 شخصًا ، وكان الأعلى في حريق هائل منذ عام 1918 ، عندما توفي 453 شخصًا في حريق كلوكيه في مينيسوتا وويسكونسن ، وفقًا لبيانات الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق.

وقال غرين أمس السبت إن المسؤولين قاموا بتأمين 1000 غرفة فندقية للأشخاص الذين فقدوا منازلهم ، ويقومون بترتيب استئجار عقارات لتكون بمثابة إسكان للعائلات دون أي تكلفة، وتم استقبال أكثر من 1400 شخص في ملاجئ الطوارئ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 دقيقة إلى الوراء| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط مواعيدك

أكبر غربلة في تاريخ الأهلي| بالأسماء.. 27 لاعبا خارج التتش رسميا.. تفاصيل

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

%85 لكليات الطب .. مفاجآت في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

موضوعات متعلقة

استطلاع: نصف الدنماركيين يرغبون في فرض حظر على مسيرات حرق القرآن

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في ماوي إلى 80 قتيلاً

إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات الاحتلال بالضفة الغربية

تطور خطير.. 10 طائرات صينية وسفن حربية تعبر الخط الفاصل مع تايوان

إيطاليا تخفض عدد قواتها في النيجر لتوفير مساحة للمدنيين المحتاجين إلى الحماية

نزاع حول إرث الرئيس السابق وراء انقلاب النيجر | تقرير

قائد إيراني يهدّد واشنطن: لدينا أسلحة قادرة على اختراق المنظومات الأمريكية

انقلاب النيجر .. ماذا بعد مهلة الأيام السبعة ؟

ترشيحاتنا

هل هناك أذكارًا وأدعية تقال في الحرّ الشديد.. رد واضح من الإفتاء

مبادرة سيارات المصريين بالخارج تفتح من جديد.. من المستفيدون؟

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023

لأول مرة.. الحرارة في المغرب تتخطى الـ50 درجة مئوية

المجموع مش كفاية.. تعليق مفاجئ من أستاذ مناهج بشأن نتيجة الثانوية العامة

الإكوادور.. حزب المرشح الرئاسي المغتال يبحث على بديل جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك؟

بفستان مكشوف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شاهد.. ثعبان خطير يقتحم الملعب ويتجه نحو لاعبي منتخب بنجلادش للكريكيت

كاش مايوه.. مايان السيد تثير الجدل بـ نحافتها

فيديو

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

شاهد خناقة علي البليهي وتاليسكا بعد مباراة النصر والهلال ..من السبب؟ «فيديوجراف»

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ