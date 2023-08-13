إحدى جزر هاواي تتحول لـ"منطقة حرب".. ارتفاع ضحايا حرائق الغابات لـ93 قتيلا

وصف حاكم هاواي جوش جرين ، الأحد ، الجزء من جزيرة ماوي الذي دمرته حرائق الغابات بأنه 'منطقة حرب' ، حيث وصل عدد القتلى إلى 93 شخصا ومن المتوقع أن يستمر عدد الضحايا في الصعود.

واجتاح حريق سريع الحركة الساحل الشمالي الغربي لجزيرة ماوي التابعة لجزر هاواي يوم الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى تدمير مدينة لاهاينا التاريخية ومحو كل شيء تقريبًا في طريقها.

وبعد أيام من الحريق ، كانت طواقم الإطفاء لا تزال تكافح التفجيرات ، وكانت كلاب الجثث تبحث في أنقاض البلدة المتفحمة عن الضحايا بينما كان الناجون والمسؤولون يتصارعون حول حجم الكارثة.

وقال جرين لـ MSNBC اليوم الأحد 'في الوقت الحالي ، ما زلنا في خضم المرحلة الحادة من هذا التعافي ، مما يعني أننا ما زلنا نتعافى من الخسائر المأساوية في الأرواح'.. 'نحن الآن حصرنا 93 (ضحية) ... إنها منطقة حرب ، لكن المساعدة لا تصدق.'

وتعهد جرين ، الذي حذر أمس السبت من ارتفاع عدد القتلى ، بالتحقيق في الاستجابة للحريق وأنظمة إخطارات الطوارئ بعد أن تساءل بعض السكان عما إذا كان يمكن فعل المزيد لتحذيرهم قبل تدمير منازلهم.

وتمركزت صفارات الإنذار في جميع أنحاء الجزيرة - بهدف التحذير من الكوارث الطبيعية الوشيكة - لكنها لم تسمع أبدًا ، وأدى انتشار الطاقة وانقطاع الشبكة الخلوية إلى إعاقة أشكال أخرى من التنبيهات.

وقال في مقابلة تلفزيونية 'سنعرف قريبا ما إذا كانوا قد فعلوا ما يكفي لإطلاق صافرات الإنذار أم لا'.

وقال الرئيس جو بايدن اليوم الأحد للصحفيين عند سؤاله عما إذا كان يعتزم زيارة ماوي في الأيام المقبلة أم لا ، 'نحن نبحث في الأمر'.

ويعد عدد القتلى في حريق هاواي أسوأ كارثة طبيعية في هاواي ، متجاوزًا تسونامي الذي أودى بحياة 61 شخصًا في عام 1960 ، بعد عام من تحول هاواي إلى ولاية أمريكية.

كما تجاوزت حصيلة القتلى حريق 2018 في بلدة باراديس بكاليفورنيا ، الذي قتل فيه 86 شخصًا ، وكان الأعلى في حريق هائل منذ عام 1918 ، عندما توفي 453 شخصًا في حريق كلوكيه في مينيسوتا وويسكونسن ، وفقًا لبيانات الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق.

وقال غرين أمس السبت إن المسؤولين قاموا بتأمين 1000 غرفة فندقية للأشخاص الذين فقدوا منازلهم ، ويقومون بترتيب استئجار عقارات لتكون بمثابة إسكان للعائلات دون أي تكلفة، وتم استقبال أكثر من 1400 شخص في ملاجئ الطوارئ.