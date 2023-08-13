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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تحرز المركز الرابع بمونديال ناشئي اليد

صدى البلد

تمكن المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد من الحصول على المركز الرابع، وذلك بعد خسارة أمام المنتخب الكرواتي بنتيجة 36-39، في مباراة تحديد الميدالية البرونزية، ضمن منافسات بطولة العالم لناشئي اليد رقم 10 والمقامة بكرواتيا خلال الفترة من 2 وحتى 13 أغسطس الجاري.

وخسر الفراعنة أمام المنتخب الدنماركي بنتيجة 39-35، فيما تلقى أصحاب الأرض الهزيمة من المنتخب الإسباني بنتيجة 37-29.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين 16 لاعبا وهم: “يوسف ناجي – يوسف وليد – عمر الخطيب – فيراس مروان – محمد وائل – زياد حشاد – محمد عماد أوكا – أحمد محمد خوجة – زياد عبد الرحيم – ياسين محمد – بلال إبراهيم – عمر أحمد حمدي – عمر عدلان – محمد عبد الغني – أحمد تغيان – معاذ إبراهيم – محمد صلاح السيد”.
ويشرف على النواحي الفنية كلا من: “محمد الألفي المدير الفني للمنتخبات المصرية ووائل عبد العاطي مدرب الفريق ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى الفريق ومحمد عبد المنعم مدير إداري وحازم حامد محلل فني والدكتور روماني نبيل أخصائي علاج طبيعي.

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