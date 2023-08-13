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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمين عام المجلس الأعلى للآثار يفتتح المسجد الأقمر بعد ترميمه

مسجد الأقمر
مسجد الأقمر

افتتح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مساء اليوم الأحد المسجد الأقمر بشارع المعز بالقاهرة الفاطمية بعد ترميمه.

وقال وزيري في كلمته خلال افتتاح المسجد ان ترميم المسجد يأتي استمرارا للاحتفال بنجازات المجلس.

وأوضح أن هناك اهتماما كبيرا يخص الاثار الاسلامية، مشيرا إلى أن العمل في مسجد الآمر بأحكام الله المعروف باسم المسجد الأقمر بدأ في اكتوبر ٢٠٢٢ وتكلف ١٤ مليون جنيه على نفقة طائفة البهرة.

وقال إن العمل تضمن ترميما معماريا و ازالة تكلسات واتساخا وتنظيف الاعمدة والشرفات الخارجية للمسجد الذي تبلغ مساحته 500 متر.

وأضاف ان المسجد له واجهة حجرية هي اقدم وأول واجهة حجرية لاي مسجد بالقاهرة وحوائطه مبنية من الطوب، مشيرا الى ان المحراب والنص التأسيسي مكتوب فيه اسم الخليفة الآمر بأحكام الله لاول مرة في تاريخ المساجد بمصر.

وأوضح أن هناك افتتاحات أخرى قريبة جدا خلال الشهرين "الجاري والقادم" بعضها في القاهرة وبعضها خارجها.

وأكد على وجود طفرة في قطاع الآثار الإسلامية، حيث سيتم افتتاح بعض المساجد منها سارية الجبل "سليمان باشا الخادم" بقلعة صلاح الدين.

من جانبه قال هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إنه تمت إقامة صلاة المغرب اليوم وسيتم إقامة صلاة الجمعة المقبلة فيه لأول مرة بعد ترميمه .

وأشاد بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المساجد الآثرية وآل البيت موجها الشكر لطائفة البهرة على مشاركتها في جهود الترميم.

وأشاد بالجهد الكبير توليه وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار في ترميم المساجد التاريخية في مختلف المحافظات.

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