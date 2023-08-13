الإكوادور.. حزب المرشح الرئاسي المغتال يبحث على بديل جديد

اختار الحزب السياسي للمرشح الرئاسي الذي اغتيل في الإكوادور ، فرناندو فيلافيسينسيو ، يوم الأحد مرشحًا بديلاً آخر ، متراجعًا عن اختياره قبل يوم واحد فقط.

وقال حزب بيلد الذي ينتمي إليه فيلافيسينسيو أو كونستروي باللغة الإسبانية للصحفيين في مؤتمر صحفي في العاصمة إنه سيختار الآن كريستيان زوريتا ليحل محل المقتول البالغ من العمر 59 عاما في انتخابات 20 أغسطس.

يوم السبت ، قال الحزب إن مرشحه البديل سيكون أندريا جونزاليس ، الناشطة البيئية التي كانت في الأصل مرشح نائب الرئيس في فيلافيسينسيو. قال قادة الحزب إنها ستستمر في الترشح لهذا المنصب.

قُتل فيلافيسينسيو ، وهو مشرع سابق وصحفي استقصائي له سجل حافل في فضح الفساد ، بالرصاص الأسبوع الماضي بعد مغادرته إحدى فعاليات الحملة الانتخابية ، بينما صعد إلى سيارة وسط مجموعة صغيرة من الأشخاص من بينهم حراسه الشخصيون المقدمون من الحكومة.

وأضاف أنه لن يتفاوض مع 'أي مافيا'.

ووجهت إلى ستة مواطنين كولومبيين تهمة القتل وما زالوا رهن الاحتجاز. وتتهمهم الشرطة بصلاتهم بجماعات إجرامية.

وشهدت الإكوادور مدًا متصاعدًا من أعمال العنف في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك زيادة حادة في جرائم القتل في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 18 مليونًا.