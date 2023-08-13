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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المجموع مش كفاية.. تعليق مفاجئ من أستاذ مناهج بشأن نتيجة الثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

فاجأ الدكتور سليم عبد الرحمن، أستاذ طرق المناهج والتدريس بكلية التربية جامعة حلوان، المشاهدين بتعليق غريب حول نتيجة الثانوية العامة، وأن تكون هي المحدد الأول في انتساب الطالب إلى الكليات المختلفة، منها كليات القمة وغيرها، إذ يرى أن مجموع الثانوية العامة ليس هو فقط المعيار الذي يجب الاستناد عليه في الالتحاق بالكليات مستشهدًا بطريقة التعامل في الدول الأوروبية. 

أستاذ مناهج ينتقد طريقة التعامل مع نتيجة الثانوية العامة 

وقال عبد الرحمن، إن نتيجة الثانوية العامة هذا العام أعادت ترتيب هرم النتائج إلى شكله المعتدل، مشيرًا إلى أن الطبيعي أن يحصل على عدد قليل على الدرجات العليا، ثم يقل العدد بالتدريج.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن نظام التقويم في مصر يختلف عن الكثير من الدول، حيث يتم تحديد توجه الطالب إلى كلية الهندسة أو الطب وخلافه بناء على معدل مجموعه في 8 شهور، مشددًا على ضرورة عدم تحديد مستقبل الطالب في 8 شهور، ومن خلال احتساب المادة العلمية فقط.

ولفت إلى أن هناك ضرورة لإعداد أنشطة رياضية وثقافية وفنية، ويقيم الطالب في الأنشطة، وتضاف إلى المجموع، مشيرًا إلى أن دخول الطالب إلى الكلية بالمجموع فقط أمر غير لائق، فمعظم الدول الأوروبية عندما يريد الطالب أن يكون طبيبًا أو معلمًا يقوم بالمعايشة لمدة عام في الكلية، ويحصل على دراسة أكاديمية في هذا العام تحت مسمى "سنة تأسيسية"، فإذا نجح الطالب في هذا العام تُحسب له سنة دراسية، وينقل للعام الثاني في الكلية.

وأوضح أن هناك ضرورة لتحديث المناهج التعليمية في كافة المراحل التعليمية، لكي لا تحدث فجوة بين المناهج التعليمية الموجودة في التربية والتعليم، والمناهج الموجودة في الجامعات، كما أن هناك ضرورة لتدريب المعلم بشكل سنوي على كل ما هو حديث باستخدام الأساليب الحديثة.

الثانوية العامة جامعة حلوان سليم عبد الرحمن برنامج مساحة حرة فضائية الحدث اليوم

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