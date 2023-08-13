طولها يقترب من 2 متر.. سمكة قرش ضخمة تثير فزعا في بريطانيا

وسط توقعات برؤية المزيد من أسماك القرش في شواطئ المملكة المتحدة خلال الفترة القادمة، أعلنت تقارير محلية عن إصابة مواطنين بريطانيين بالفزع بعد رؤيتهم لسمكة قرش جديدة.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الأحد، صدم ظهور سمكة قرش بطول 6 أقدام (1.8 متر) السكان المحليين في المياه المحيطة بميناء في مقاطعة كورنوال.

وأثار ظهور سمكة القرش الأزرق وهي تسبح حول الميناء المحلي حالة من القلق للمواطنين البريطانيين

وقال أحد السكان المحليين لـ “كورنوال لايف”: “رأيت القرش الأزرق بطول 6 أقدام يسبح تحت جدار المرفأ”.

القرش الأزرق

وتعد أسماك القرش الزرقاء مفترسات نشطة وتتغذى بشكل أساسي على الأسماك الصغيرة والحبار، على الرغم من أنها معروفة بأخذ الطيور البحرية وأسماك القرش الصغيرة الأخرى أيضا حيث أنها تتغذى على الأسماك التي تعيش بالقرب من قاع البحر وتم تسجيلها على أعماق تصل إلى 350 مترا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذرت روزي مور عالمة الجيولوجيا من أن ارتفاع درجات حرارة البحر يجبر الحيوانات المفترسة على الابتعاد عن أماكنها التقليدية في نصف الكرة الجنوبي إلى المناخ الأكثر برودة في الشمال.

ونبهت في حديثها لصحيفة ديلي ستار: “لاحظ الخبراء أن درجات حرارة المحيط المرتفعة تدفع أنواع أسماك القرش إلى الهجرة من نصف الكرة الجنوبي الأكثر دفئا والأقل كثافة سكانية إلى المناطق الشمالية الأكثر برودة والأكثر اكتظاظا بالسكان”.