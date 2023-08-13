السجن بالأعمال الشاقة..كوريا الشمالية تطلق حملة غريبة ضد المدخنين..ماذا يحدث؟

أطلقت كوريا الشمالية واحدة من أغرب حملاتها الأمنية لسجن أي شخص يستخدم الصحيفة الرسمية لأي شيء غير القراءة.

وجاءت الحملة بعد أن عثرت السلطات على سجائر مع ورق يحمل صورة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، واكتشفت بعد ذلك أنها من صحيفة رودونغ سينمون.

وذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن سكان كوريا الشمالية يستخدمون صحيفة رودونغ سينمون للف سجائرهم، بالإضافة إلى استخدامات أخرى مثل تغطية الجدران وتغليف الطعام والخبز والحلويات.

ومع ذلك، أصبح هذا الممارسة أكثر صعوبة، حيث سترسل بيونغ يانغ من يرتكب هذا الفعل إلى معسكرات الاحتجاز والعمل الشاق، لأنهم “لم يحترموا ما يعتبر أعلى كرامة في البلاد”.

ذكرت تقارير صحفية أيضا، أن كوريا الشمالية أطلقت واحدة من أغرب حملاتها ضد المدخنين، بعد العثور على سجائر مع ورق يحمل صورة كيم جونغ أون.