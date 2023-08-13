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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير لقاحات عن إمكانية حدوث أوبئة جديدة: لا داعي للخوف أو الهلع|فيديو

أوبئة
أوبئة

قال الدكتور علي فطوم ، خبير اللقاحات والأدوية والميكروبات، والأستاذ في جامعة ميشغن، إن العالم شهد حدوث أوبئة محصورة في جغرافية معينة في الماضي، ولكن الآن الوضع اختلف تمامًا، معقبًا "حال الدنيا تغير، وأصبحنا نشعر بالأخطار التي كانت تحدث سابقًا، ولكن بشكل عام".

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وتابع "فطوم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر تطبيق زووم، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن فيروس كورونا خلال بعض أسابيع انتقل إلى معظم أنحاء العالم، ولكن "لا داعي للهلع أو الخوف، من انتشار أوبئة جديدة خلال الفترة الحالية.


 وأشار إلى أن  وفاة شخص أو بضع أشخاص بسبب فيروس ما لا يعني اننا أمام جائحة جديدة، فهناك  منظمات عالمية توفر الغطاء والمعلومات حول الجغرافيات المختلفة، مشيرًا إلى أن العالم بدأ تطوير اللقاحات بكافة مع ظهور كورونا، وخلال 12 شهرًا أصبح لدينا لقاح سليم، بنسبة نجاح 100%.

 

أوبئة الإعلامي نشأت الديهي الفيروسات المنتشرة المدينة الطبية بجامعة عين شمس المضادات الحيوي المضادات الحيوية

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