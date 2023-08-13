الدمرداش: الصادرات الزراعية زادت من 2.8 مليار دولار إلى 3.2 هذا الموسم ..فيديو

قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن موسم تصدير المنتجات الزراعية بدأ من شهر سبتمبر 2022 وحتي شهر يونيه 2023 وتم زيادة المنتجات هذا الموسم من 4 مليون طن لـ 5 طن في مختلف المحاصيل.

وأضاف "الدمرداش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة المحور، أن الصادرات الزراعية زادت من 2.8 مليار دولار إلي 3.2 مليار دولار سيتم تحقيقهم حتي نهاية هذا الموسم، وهذه الزيادة تقدر بنسبة 26% زيادة عن الموسم السابق.

وتابع عبدالحميد الدمرداش، أن السبب الرئيسي في زيادة الصادرات الزراعية المصرية هي التغييرات المناخية التي تعرضت لها البلدان المنافسة لمصر ومن تلك الدول تعرضت للفيضانات والأمطار.