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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الفرنسي: أكملنا التدريب العسكري لستة آلاف جندي أوكراني

صدى البلد

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو في مقابلة يوم الأحد إن فرنسا أكملت التدريب العسكري لستة آلاف جندي أوكراني حتى الآن هذا العام ، وهو هدفها لعام 2023.
وقال للصحافة 'الهجوم المضاد الأوكراني يتطلب جيلًا جديدًا من الجنود ، الذين يحتاجون إلى التدريب. في أغسطس ، حققنا الهدف الذي وضعناه لأنفسنا لهذا العام - تدريب 6000 جندي أوكراني ، مقسمين بين فرنسا وبولندا'.

وقال ليكورنو في يوليو تموز إن 5200 أوكراني أكملوا تدريب فرنسا بينهم 1600 في بولندا. وقدر في ذلك الوقت أنه سيتم تدريب 7000 بحلول نهاية هذا العام.

تدرب فرنسا الأوكرانيين على تشغيل مدافع هاوتزر قيصر ، وقاذفات صواريخ LRU المتعددة ، والأسلحة المضادة للطائرات SAMP / T ، ومركبات القتال المدرعة AMX-10 RC وغيرها من الأسلحة المباعة أو الممنوحة لأوكرانيا من قبل فرنسا وحلفائها. وقال إن فرنسا كانت على جدول زمني لحشد كتيبة تصل قوتها إلى 600 جندي كل خمسة أسابيع.

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