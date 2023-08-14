63 % ارتفاعا في صادرات الصين من السيارات يوليو الماضي

حافظت صادرات الصين من السيارات على زخم نمو قوي في يوليو 2023، حسبما أظهرت بيانات من جمعية سيارات الركاب الصينية.

في الشهر الماضي، شحنت الصين ما مجموعه 310 آلاف سيارة إلى الخارج، بزيادة قدرها 63 في المائة على أساس سنوي، وفقا للجمعية.

ووسعت سيارات الركاب الصينية المحلية حضورها العالمي، حيث وصلت صادرات السيارات ذات العلامات التجارية الصينية إلى 248 ألف وحدة، بزيادة 56 في المائة على أساس سنوي.

توسع الصادرات

وفي الأشهر السبعة الأولى، توسعت صادرات سيارات الركاب بنسبة 81 في المائة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 1.99 مليون وحدة، حسبما كشفت البيانات.