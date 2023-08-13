مصيف السعادة بالعريش.. خاص بالنساء وكبار السن

كشفت فاطمة نصار مدير مصيف السعادة بالعريش، أنشطة النادي التي تديره، مشيرة إلى أن لهذا النادي أنشطة مختلفة وفي غاية الروعة.



وأضافت فاطمة نصار، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن بنعمل أنشطة صيفية ، ومسابقة ملكة جمال الشاطئ ، وافضل الأطعمة الشعبية، لافتة إلى أنه ننظم رحلات خارج العريش والمحافظة الإسكندرية وغيرها.



وتابعت فاطمة نصار مدير مصيف السعادة بالعريش، أن نادي السعادة مصيف خاص للنساء وكبار السن على ساحل العريش، مشيرة إلى أن شاطئ العريش أنقى شواطئ العالم، ويمتلك مقومات سياحية هائلة.

