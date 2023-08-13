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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصيف السعادة بالعريش.. خاص بالنساء وكبار السن

شاطئ
شاطئ

كشفت فاطمة نصار مدير مصيف السعادة بالعريش، أنشطة النادي التي تديره، مشيرة إلى أن لهذا النادي أنشطة مختلفة وفي غاية الروعة.

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وأضافت فاطمة نصار، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن بنعمل أنشطة صيفية ، ومسابقة ملكة جمال الشاطئ ، وافضل الأطعمة الشعبية، لافتة إلى أنه ننظم رحلات خارج العريش والمحافظة الإسكندرية وغيرها.


وتابعت فاطمة نصار مدير مصيف السعادة بالعريش، أن نادي السعادة مصيف خاص للنساء وكبار السن على ساحل العريش، مشيرة إلى أن شاطئ العريش أنقى شواطئ العالم، ويمتلك مقومات سياحية هائلة.
 

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