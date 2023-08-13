رسميا..زد يضم الكونغولي أرناوفي مومبولي لمدة 5 مواسم

أعلن نادي زد عن تدعيم صفوفها بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب قادما من راسينج كلوب بعقد لمدة خمس سنوات ،ضمن خطة ادارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر ، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد ، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز

وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي ، و ماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات ، وايضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات.

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