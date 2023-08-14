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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2.2 تريليون دولار حجم التجارة الإلكترونية عبر المحمول

التجارة الإلكترونية
التجارة الإلكترونية -صورة أرشيفية

تجاوز حجم التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة الـ2.2 تريليون دولار خلال النصف الأول من عام 2023.

 

وبحسب منصة "ستاتيستا" المتخصصة في الإحصاء والتحليل المالي، تجاوز حجم التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة 2.2 تريليون دولار في 2023.

وأضافت أن "هذه الأرقام تشكّل 60 في المائة من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية للعالم"، متوقعة أن تتجاوز المبيعات المحمولة 3.4 تريليون دولار عام 2027.

وعزت المنصة "هذه الزيادة الهائلة في استخدام الهواتف المحمولة للتسوّق إلى عدة عوامل، بينها سهولة الدخول إلى الإنترنت، وتوفر تطبيقات التسوق من خلال الهواتف المحمولة".

كما لفتت إلى دور "تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، حيث "تسهم في زيادة وعي المستهلكين بالعروض الآنية".

المستقبل للتجارة الإلكترونية

ورأت "ستاتيستا" في هذه الأرقام "إشارة واضحة على أن المستقبل المتمثل بالتجارة الإلكترونية من خلال الهواتف المحمولة واعد بفعل التكنولوجيا المتطورة وتوافر الإنترنت عالي السرعة في معظم أنحاء العالم".

 

التجارة الإلكترونية أجهزة المحمول المستهلكين وسائل التواصل الإجتماعي التكنولوجيا

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