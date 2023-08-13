بعد تطويره.. افتتاح الأسبوع الثقافي في مسجد السيدة نفيسة

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح الأسبوع الثقافي بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة بعد تطويره.

توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الوزارة وجميع العاملين بها، بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي ، على تفضله برعاية المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (9 - 10) سبتمبر 2023م .

ويأتي المؤتمر تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة".



وأكد وزير الأوقاف أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" دعم كبير للفكر الوسطي على المستوى الدولي ، كما أنه دعم كبير لحسن استخدام الوسائل الحديثة والعصرية في المجال الدعوي .

