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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

هددهم بحيوان مفترس.. مواطن يهاجم الأطباء بطوارىء مستشفى المحلة

صدى البلد

حالة من الجدل أثارها مواطن بعد دخوله قسم الطوارىء بمستشفى المحلة بمحافظة الغربية، وهو يصطحب ابنه و “ حيوان مفترس” كلب شرس داخل قسم الطوارىء، ولم يكتف هذا المواطن بفعلته غير المسبوقة هذه ولكنه هدد الأطباء بالكلب داخل المستشفى. 

  

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تفاصيل الواقعة 

 

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لتحديد هوية أفراد أسرة طفل مريض هاجمت أطباء وفريقا علاجيا بقسم الاستقبال والطوارىء مصطحبين كلبا شرسا لمستشفي المحلة وتقديمهم للعدالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

وأفادت مصادر أمنية أنه تم تداول فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للأب يصطحب طفله مصابا وينزف بأحد الجروح بقدمه كما اصطحب كلبا شرسا لتهديد الأطباء ويشكو من عدم علاج ابنه على حد قوله.

وتابعت المصادر الأمنية أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول المحلة موقع من 20 طبيبا من أطباء مستشفي المحلة ضد الأشخاص الذين تهجموا على الفريق الطبي وأساءوا لسمعة الكيان الطبي .

وشهدت مستشفي المحلة العام استمرار حالة من الرعب والفزع بين صفوف الطواقم الطبية عقب واقعة اصطحاب أسرة طفل مريض فجرا كلب "شرس" في جولة بأقسام الطوارىء والاستقبال وسط حالة من التراشق بالألفاظ والعبارات البذيئة في حق الفريق الطبي الأمر الذي أصاب جميع الأطباء وطاقم التمريض بحالة من الصدمة خشية تعرض حياتهم للخطر .

وكانت كاميرات مراقبة داخل مستشفي المحلة وثقت بلطجة أسرة طفل مريض واصطحابها للكلب شرس داخل أسوار المستشفي فضلا عن حالة الذعر التي انتابت الفريق الطبي بالمستشفي . 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة المستشفي يفيد بتجول كلب شرس بصحبة أسرة طفل مريض بأقسام الاستقبال والطوارىء بمستشفي المحلة بنطاق دائرة القسم.

في المقابل أصدر  الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية توجيهاته العاجلة إلي الدكتور توفيق الابس مدير مستشفي المحلة بالضرورة فتح باب التحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق. 

كما وجه وكيل وزارة الصحة بالغربية في تعليماته بأهمية تلبية احتياجات كافة المرضي والمواطنين من خدمات علاجية ورعاية صحية متكاملة علي مدار 24 ساعة .

الجدير بالذكر أن عيادات مستشفي المحلة العام وأقسامها العلاجية تستقبل الآلاف من المرضي يوميا علي مدار فترات الشيفتات الصباحية والمسائية كما تحوي ما يقرب من 1000 طبيب وفني ممرض طوال فترات العمل اليومية .

حيوان مفترس أجهزة الأمنية تفاصيل الواقعة

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