سوء معاملة .. نظرة على أحوال أسرى الحرب الروسية الأوكرانية

في معسكر لأسرى الحرب بالقرب من مدينة لفيف الأوكرانية، ينتظر الجنود الروس الذين يحتجزهم الجيش الأوكراني على أمل أن يتم تبادله قريبًا. بعد أسر الجنود الروس، ينتقلون عبر سلسلة من مراكز الاحتجاز إلى معسكرمخصص لهؤلاء الذين سيتم استبدالهم بنظرائهم الأوكرانيين.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الأيكونوميست الأمريكية، يطلب بعض السجناء الروس من السلطات الأوكرانية تأجيل تبادلهم إلى ما بعد انتهاء عقودهم العسكرية حتى لا يضطروا للقتال مرة أخرى. قلة منهم يطلبون عدم إعادتهم على الإطلاق؛ لكن بعد ذلك يجب أن يظلوا رهن الاحتجاز حتى تنتهي الحرب، ما لم يتطوعوا للقتال في الميليشيا الروسية المناهضة لبوتين التي ترعاها أوكرانيا.

تتغير أعداد أسرى الحرب في كلا الجانبين ولا يتم إعطاء أرقام رسمية. يقول أخيل ديبريس، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تسعى إلى زيارة أكبر عدد ممكن من أسرى الحرب، إنها زارت 1500 من كلا الجانبين، لكنها تعلم أن هناك "آلاف آخرين لم نتمكن من الوصول إليهم". ومع ذلك، فهي ترفض الكشف عما إذا كان أحد الجانبين أو الآخر قد سمح بمزيد من الوصول.

معسكر لفيف نموذج واحد. وفقًا لاتفاقيات جنيف، لا يتم حبس أسرى الحرب في زنازين. يقول كرزيستوف جانوفسكي، من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن الظروف في المخيم "لم تثر أي قضايا رئيسية معنا في الماضي"، و"تتحسن باستمرار بمرور الوقت".

وفقًا لما تسمح به الاتفاقيات، يتم تشغيل الجنود العاديين، يصنعون أكياس التسوق الفاخرة أو يصنعون أثاث الحدائق. الضباط ليسوا مجبرين على العمل لكنهم "طيور نادرة" هنا، كما يقول بيترو ياتسينكو، الروائي الذي تحول إلى متحدث باسم مقر التنسيق الأوكراني لمعاملة أسرى الحرب.

وبحسب ياتسينكو، فقد اختلفت أنواع السجناء الذين يمرون في المعسكر. عندما بدأ غزو عام 2022، كان الوافدون في الغالب جنودًا من دونيتسك ولوهانسك، المنطقتان في أوكرانيا اللتان خضعتا للسيطرة الروسية عام 2014. في الموجة الثانية كان هناك الكثير من المرتزقة من مجموعة فاجنر. الآن يقول، ما يقرب من ثلث أسرى الحرب هم من السجناء الروس الذين تم تجنيدهم.

في معسكر لفيف، يبدو العديد من أسرى الحرب الروس أكبر بكثير من سن التجنيد، العديد من الذين تم تجنيدهم من السجن كانوا مرضى وضعفاء ومن الصعب للغاية تصديق أنهم يمكن أن يكونوا مفيدين باستثناء كونهم لحوم لمفرمة المدفعية الأوكرانية. بدأ الجيش الروسي التجنيد في السجون في وقت مبكر من العام مع تدهور علاقاته مع مجموعة فاجنر.

وبحسب تقرير الأيكونوميست، معظم أسرى الحرب الروس يقضون في المتوسط أشهر في أوكرانيا، لكن العديد من الأوكرانيين العائدين من روسيا كانوا هناك منذ أكثر من عام. تم تسجيل ما يصل إلى ثلث الأوكرانيين العائدين على أنهم في عداد المفقودين لأن روسيا لا تشارك أوكرانيا أي معلومات عن سجنائها.

في مارس الماضي، نشرت مفوضية حقوق الإنسان تقريراً عن أسرى الحرب. كان لفرقها حق الوصول الكامل إلى مراكز الاحتجاز في أوكرانيا، لكن لم يسمح لها الوصول إلي أي شيء في روسيا أو الأراضي المحتلة. وجاءت معلوماتها عن أوضاع الأسرى في أيدي الروس من الأسرى المفرج عنهم.

استنادًا إلى عدة مئات من المقابلات، وجدت أن 92٪ من أولئك الذين كانوا سجناء الروس زعموا أنهم تعرضوا لسوء المعاملة أو التعذيب، في حين أن هذا الرقم كان 49٪ لأسرى الحرب الذين تحتجزهم أوكرانيا.

في معسكر لفيف، قال معظم أسرى الحرب الذين تم سؤالهم إنهم لم يتعرضوا لسوء المعاملة - لكن المسؤولين الأوكرانيين كانوا موجودين، إن لم يكونوا حاضرين، في كل مناقشة. نظر رجلان إلى الأسفل وقالا إن هذا ليس شيئًا يريدان التحدث عنه.

يقول تقرير الأمم المتحدة إن معاملة البلدين لبعض أسرى الحرب عند القبض عليهم، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة لـ 15 أوكرانيًا و 25 أسير حرب روسي "قد يشكل جرائم حرب".

يقول كرزيستوف جانوفسكي، من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن المسؤولين الروس "يرفضون بشكل أساسي النتائج التي توصلنا إليها" بينما كان الجانب الأوكراني متجاوبًا، ويقبل دورنا كمراقبين مستقلين. ومع ذلك، فإن التقرير يسجل قدرًا محبطًا من سوء المعاملة من قبل الأوكرانيين.

جاء في البيان أن "غالبية الأسرى الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة اشتكوا من الضرب بأعقاب البنادق والعصي الخشبية والقبضات وإجبارهم على الركوع لساعات أثناء استجوابهم". كما أشارت إلى "نمط واسع الانتشار" من إجبار السجناء على الصراخ وترديد الشعارات، وأن مقاطع فيديو لسوء المعاملة والإذلال "تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي".

في أوكرانيا، يُسمح لأسرى الحرب بإجراء مكالمات عرضية إلى الوطن، على الرغم من أنها ليست متكررة. عندما يتصلون، يمكنهم أن يطلبوا من عائلاتهم إرسال أموال حتى يتمكنوا من شراء الحلويات والقهوة وأدوات النظافة من متجر السجن.

وفقًا لتقرير الأيكونوميست، يعتقد العديد من أسرى الحرب أن الدعاية الروسية تقول إنهم يخوضون حربًا ضد "النازيين". لكن بعض هؤلاء الرجال حليقي الرؤوس يسألون لماذا انتهى بهم المطاف في الأسر وفي المشاركة في تلك الحرب من البداية. قال أحد الأسري، من منطقة تولا الروسية: "أعتقد أن هذه الحرب هباء". "أريد فقط العودة إلى الديار".