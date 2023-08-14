متحدث التعليم: الوزير حريص على أن يكون الطالب وولي الأمر في مقدمة أولويات التطوير.. فيديو

تحدث شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على إطلاق حوارا مجتمعيا حول تطوير مناهج الابتدائي.

وأكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، أن وزير التربية والتعليم حريص على أن يكون الطالب وولي الأمر في مقدمة الأولويات خلال عملية التطوير.

وقال: "الحوار المجتمعي أخرج مجموعة من التوصيات أبرزها العمل على تطوير الموارد المالية والتغلب على كثافة الفصول"، موضحا: "وزير التعليم حريص على تحقيق الشفافية والمواجهة الفعالة لكل التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية منذ سنوات طويلة".

وأضاف: "الحوار المجتمعي الذي تم إطلاقه شارك فيه أعداد كبيرة من مختلف الفئات منهم أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ وطلاب وأولياء أمور وخبراء محليين ودوليين ومجلس الأدباء والأمناء"، مشيرا: "الخطوات التي تتم حاليا هي خطوات غير مسبوقة".

وتابع شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم،: "كان هناك مناقشات مثمرة حول كل التحديات التي تواجه المنظومة والتي يعاني منها الطلاب في مختلف المراحل".